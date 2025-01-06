В КНДР в России станет больше: в Вооруженных силах объяснили причину

Северная Корея готовится к возможному крупномасштабному военному конфликту, и в рамках этой подготовки планирует значительно увеличить свое присутствие на территории России. Это решение не преследует цель защиты самой России, а больше связано с подготовкой к наступательным агрессивным операциям. , председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в эфире телеканала "Общественное".

Войска КНДР.Фото: 24 Канал

Тимочко подчеркнул, что для северокорейцев эта война имеет совсем другое значение. основных мотиваций для наращивания военного присутствия и активного участия в конфликте на стороне России.

По словам Тимочка, северокорейцы уже активно готовятся к масштабной войне, и их участие в конфликте как союзников России является фактом, который не вызывает сомнений. военных операций. По его прогнозам, Северная Корея может отправить на войну дополнительно 30-40 тысяч солдат, а в перспективе эта цифра может достичь даже 500 тысяч. Но, как отмечает эксперт, не все эти войска будут введены в бой одновременно, поскольку это может привести к серьезным проблемам для России. , где они будут обкатывать и адаптироваться к условиям современной войны.

Тимочко добавляет, что для Северной Кореи это может быть только первый этап, ведь выжившие в этом конфликте военные вернутся домой и будут готовить новые подразделения для ведения боевых действий в современных условиях. Это, по его мнению, будет способствовать формированию постоянного цикла подготовки и отправки новых подразделений. Шаг за шагом они будут расширять свое военное влияние в России: первоначально это будут отдельные подразделения и подразделения. бригады, затем – дивизии, а в конце концов – могут быть созданы целые оперативные корпуса, способные к масштабным военным операциям.

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