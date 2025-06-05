В Китае поразили реакцией на удары Украины по российским аэродромам

Китай отреагировал на операцию Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина", в ходе которой были уничтожены десятки самолетов России на ее аэродромах. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнгю призвал все стороны к "охлаждению конфликта".

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Отвечая на вопросы журналистов Newsweek, он подчеркнул, что позиция КНР остается "последовательной и понятной". По его словам, Китай настаивает на соблюдении трех основных принципов: не расширять вооруженные действия, не допустить эскалацию конфликта и не обострять ситуацию.

Лю Пэнгу также отметил, что Пекин продолжит сотрудничать с международным сообществом, выполняя "конструктивную роль" в содействии политическому урегулированию кризиса.

Заметим, что Россия и Китай в последние годы значительно усилили свое стратегическое партнерство. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин поддержал Москву, совершая крупные закупки нефти, несмотря на санкции Запада.

1 июня СБУ провела масштабную операцию в России, атаковав несколько аэродромов. В результате был уничтожен 41 самолет, среди которых и стратегические бомбардировщики Ту-95МС, предположительно готовившиеся к массированному удару по Украине. На видео СБУ видно, что самолеты были оборудованы крылатыми ракетами Х-101.

В ответ Россия пытается скрыть масштабы потерь, доставляя на места поражения крупные транспортные самолеты, но следы пожара под ними выдают правду.

Портал "Комментарии" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус отметил критическую потребность Украины в укреплении систем противовоздушной обороны. В связи с этим он предложил положить начало новой многонациональной инициативе, сообщает Tagesschau.