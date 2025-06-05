logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Китае поразили реакцией на удары Украины по российским аэродромам
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае поразили реакцией на удары Украины по российским аэродромам

Китай и Россия продолжают наращивать глубину стратегического сотрудничества

сегодня, 00:10 comments10079
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Китай отреагировал на операцию Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина", в ходе которой были уничтожены десятки самолетов России на ее аэродромах. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнгю призвал все стороны к "охлаждению конфликта".

В Китае поразили реакцией на удары Украины по российским аэродромам

Фото: скриншот

Отвечая на вопросы журналистов Newsweek, он подчеркнул, что позиция КНР остается "последовательной и понятной". По его словам, Китай настаивает на соблюдении трех основных принципов: не расширять вооруженные действия, не допустить эскалацию конфликта и не обострять ситуацию.

Лю Пэнгу также отметил, что Пекин продолжит сотрудничать с международным сообществом, выполняя "конструктивную роль" в содействии политическому урегулированию кризиса.

Заметим, что Россия и Китай в последние годы значительно усилили свое стратегическое партнерство. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин поддержал Москву, совершая крупные закупки нефти, несмотря на санкции Запада.

1 июня СБУ провела масштабную операцию в России, атаковав несколько аэродромов. В результате был уничтожен 41 самолет, среди которых и стратегические бомбардировщики Ту-95МС, предположительно готовившиеся к массированному удару по Украине. На видео СБУ видно, что самолеты были оборудованы крылатыми ракетами Х-101.

В ответ Россия пытается скрыть масштабы потерь, доставляя на места поражения крупные транспортные самолеты, но следы пожара под ними выдают правду.

Портал "Комментарии" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус отметил критическую потребность Украины в укреплении систем противовоздушной обороны. В связи с этим он предложил положить начало новой многонациональной инициативе, сообщает Tagesschau.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости