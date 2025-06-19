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В Киеве жестко ответили Кремлю на прихоти о новых переговорах: детали

Несмотря на заявления Кремля о важности содержательных переговоров, их поведение свидетельствует о другом

сегодня, 17:00
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Клименко Елена

Первые два этапа переговоров между Украиной и Россией завершились безрезультатно. Представители украинской власти сомневаются в целесообразности дальнейших встреч, учитывая пустое содержание предыдущих раундов. Как стало известно РБК-Украина из источников в политическом руководстве страны, нет четкой темы или смысла для продолжения диалога.

В Киеве жестко ответили Кремлю на прихоти о новых переговорах: детали

Фото: из открытых источников

"Если две предыдущие встречи россияне намеренно сделали пустыми, то трудно понять, что обсуждать в следующей — разве что вопрос, кто из Рюриков был больше", — иронически прокомментировал собеседник.

Он добавил, что даже российская сторона утверждает, что переговоры должны быть "содержательными", однако на деле демонстрируют обратное.

На этом фоне следует упомянуть последнее заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Она сообщила, что российская делегация готова провести третий раунд переговоров после 22 июня в Стамбуле. Конкретная дата, по ее словам, должна быть согласована в ближайшее время.

При этом Захарова заявила, что на встрече планируют обсудить два документа — украинский и российский "меморандумы" о прекращении боевых действий. Однако известно, что позиция Москвы выглядит как ультиматум, неприемлемый для Киева.

Президент Владимир Зеленский в публичных комментариях подчеркивал, что даже во время предварительных переговоров в Стамбуле российская сторона фактически признала ультимативный характер своих требований.

Как уже писали "Комментарии", Украина не только поддерживает идею прекращения огня, но и подробно ее проработала в специальном меморандуме. В документе прописаны механизмы контроля, обеспечивающие реальное и стабильное перемирие, заявил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.



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