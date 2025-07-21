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"В Киеве разграбили магазин, поврежденный ночным обстрелом": что известно

Враг распространяет очередной фейк, чтобы исказить представление международного сообщества о ситуации в Украине

21 июля 2025, 18:06
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пробила очередное дно – снова пытаются манипулировать трагедией. В Центре противодействия дезинформации опровергли российский фейк о ситуации в Киеве после обстрела. Вражеская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы мародерстве в Киеве после ночного удара 21 июля.

"В Киеве разграбили магазин, поврежденный ночным обстрелом": что известно

Обстрел. Иллюстративное фото

Аналитики Центра отметили, что, по утверждениям пропагандистов, якобы после обстрела магазины в пострадавшем квартале рядом с метро "Лукьяновка" разграбили и вынесли технику из витрин.

Однако вражеские вбросы не соответствуют действительности – полиция Киева опровергает информацию о любых случаях мародерства. Отмечают, что на месте работали коммунальные службы и правоохранители, ситуация была под контролем с первых минут после атаки.

"Кремль пытается не только оправдать свой очередной удар по гражданским, но и извратить реальные события, чтобы дискредитировать украинское общество, посеять недоверие и уныние среди граждан, а также исказить представление международного сообщества о ситуации в Украине", — объяснили цель распространения фейка российскими пропагандистами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия пытается получить лояльность украинцев на оккупированных территориях, а тех, кто не соглашается с решениями захватчиков — фактически удерживают в заложниках.

В Центре противодействия дезинформации рассказали об изменениях, принятых в Государственной Думе РФ. Отмечается, что приняли поправки, позволяющие лишать российское гражданство за отказ становиться на военный учет, а также из-за таких преступлений, как убийство и государственная измена. Однако жителей временно оккупированных территорий Украины эти изменения не будут касаться.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0287DHe6NX3Kz7AnAREEj1PYWBjDtmuF9QBn6sZYNHTSUExzPLWjpaLBubtA2UKWLAl
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