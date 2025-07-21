"В Киеве разграбили магазин, поврежденный ночным обстрелом": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пробила очередное дно – снова пытаются манипулировать трагедией. В Центре противодействия дезинформации опровергли российский фейк о ситуации в Киеве после обстрела. Вражеская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы мародерстве в Киеве после ночного удара 21 июля.
Обстрел. Иллюстративное фото
Аналитики Центра отметили, что, по утверждениям пропагандистов, якобы после обстрела магазины в пострадавшем квартале рядом с метро "Лукьяновка" разграбили и вынесли технику из витрин.
Однако вражеские вбросы не соответствуют действительности – полиция Киева опровергает информацию о любых случаях мародерства. Отмечают, что на месте работали коммунальные службы и правоохранители, ситуация была под контролем с первых минут после атаки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия пытается получить лояльность украинцев на оккупированных территориях, а тех, кто не соглашается с решениями захватчиков — фактически удерживают в заложниках.
В Центре противодействия дезинформации рассказали об изменениях, принятых в Государственной Думе РФ. Отмечается, что приняли поправки, позволяющие лишать российское гражданство за отказ становиться на военный учет, а также из-за таких преступлений, как убийство и государственная измена. Однако жителей временно оккупированных территорий Украины эти изменения не будут касаться.