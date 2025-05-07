«В Киеве ПВО атаковала многоэтажки»: что известно

"В Киеве ПВО атаковала многоэтажки" — о таком пишут российские пропагандистские Telegram-каналы, в том числе и для болгарской аудитории, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, подчеркивая, что это фейк.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

На самом деле: за ночь россияне выпустили по Украине четыре баллистических ракеты и 142 дрона, половина из них – "шахеды".

Один из российских дронов прицельно ударил по дому в Святошинском районе. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Всего в результате атаки на Киев семеро пострадавших, из них четверо – дети.

Также в Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения.

"Нарративы российских пропагандистов о "кривой украинской ПВО" – это попытка переложить ответственность за свои военные преступления на жертву. Такой прием роспропаганда использует каждый раз после террористических обстрелов кремля", – подчеркивают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера вечером российская армия попала КАБами по Покровской громаде Синельниковского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

На вечер было известно, что ранены 8 человек. Все госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии. Изуродованы 12 частных домов, газопровод и линия электропередач. "Бил агрессор и по Никопольщине — райцентру и Покровской громаде. Применил дрон-камикадзе и артиллерию. Информация уточняется", — сообщил Сергей Лысак.

Сегодня утром глава ОВА сообщил, что в Покровской громаде Синельниковского района из-под завалов разрушенного дома достали тело 82-летней женщины. Ее жизнь оборвал вчерашний удар КАБами, который вечером совершили россияне.