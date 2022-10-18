В Киеве и других городах Украины слышны взрывы

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру в Киеве, в то же время в ряде других городов слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны. В частности, в Житомире после нескольких "прилетом" по объектам критической инфраструктуры исчезло электричества, притаилась подача воды.
Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников
Около 9 утра киевляне слышали взрыв на левом берегу и грохот в небе. В некоторых районах пропал свет. Также серия взрывов была слышна в пригороде столицы.
Как сообщали замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу столицы.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.
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