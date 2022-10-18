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В Киеве и других городах Украины слышны взрывы

В Киеве произошли взрывы, по всей Украине работает ПВО

сегодня, 09:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру в Киеве, в то же время в ряде других городов слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны. В частности, в Житомире после нескольких "прилетом" по объектам критической инфраструктуры исчезло электричества, притаилась подача воды.

В Киеве и других городах Украины слышны взрывы

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Около 9 утра киевляне слышали взрыв на левом берегу и грохот в небе. В некоторых районах пропал свет. Также серия взрывов была слышна в пригороде столицы.

Как сообщали замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу столицы.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", — написал он.

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