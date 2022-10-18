В Киеве и других городах Украины слышны взрывы

Как передает портал "Комментарии", российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру в Киеве, в то же время в ряде других городов слышны взрывы, работает система противовоздушной обороны. В частности, в Житомире после нескольких "прилетом" по объектам критической инфраструктуры исчезло электричества, притаилась подача воды.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Около 9 утра киевляне слышали взрыв на левом берегу и грохот в небе. В некоторых районах пропал свет. Также серия взрывов была слышна в пригороде столицы.

Как сообщали замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу столицы.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", — написал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия назвала свой приоритет в поставках Украине оружия.

Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский заявил, что есть вариант, как заставить Россию "думать о мире".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!