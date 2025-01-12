Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от якобы платформы United24 Media, где сообщается, что во время пожаров в Калифорнии пострадало восемь особняков, которые якобы принадлежат высокопоставленным украинским военным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Пожар в Калифорнии

В видео отмечается, что эти дома якобы были куплены "членами команды Залужного" в период с апреля 2022 по февраль 2024 года.

Верифицировав информацию в United24 Media, Центр сообщает, что платформа не создавала и не распространяла этот видеоматериал.

Целью этой лжи является дискредитация Вооруженных сил Украины, пишут в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что два разрушительных ветровых пожара убили по меньшей мере 16 человек и охватили 37 000 акров в более широком районе Лос-Анджелеса, уничтожив целые общины и более 12 000 зданий.

Пожарные бригады также преуспевают в локализации двух меньших пожаров в регионе. По меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщил сегодня шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. По его словам, непонятно, связаны ли сообщения о пропавших людях с пожарами.

Приказы об эвакуации во время величайшего пожара, пожара Palisades, расширились, поскольку она охватывает восток и угрожает Брентвуду и Энсино. Он содержит 11%. По меньшей мере, 153 000 жителей Лос-Анджелеса получили распоряжение об эвакуации в течение ночи.

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование потери давления воды в местных пожарных гидрантах и сообщения об отсутствии запасов воды из водохранилища Санта-Инес.