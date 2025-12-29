В каком временном промежутке могут закончиться переговоры по Украине

Все ключевые стороны переговоров по урегулированию войны в Украине исходят из единой позиции: затягивание переговоров будет ухудшать переговорную позицию Киева. Это тот консенсус, который есть у США, ЕС и РФ. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что территории и Донбасс прежде всего Путин рассматривает как исключительную предпосылку для реальных переговоров. Кроме территорий Путин в результате переговоров хотел бы получить три вещи: снятие санкций; возвращение в геополитику; получение контроля над новой украинской властью.

Вадим Денисенко считает, что первые два пункта США, похоже, готовы будут поддержать. Однако у Путина есть большой люфт для продолжения войны, ведь он всегда может начать говорить о снятии европейских санкций. Кроме того, Путин вполне реально может требовать недопущения Зеленского к выборам.

"В 2026 году, предположительно, произойдет раскол в ЕС по поводу санационной политики. Часть стран ЕС, прежде всего Франция и Италия, будут исходить из того, что в случае решения о снятии санкций США их бизнесы будут заинтересованы в частичном возвращении к торговле с РФ. Это, в свою очередь, будет толкать часть Европы к снятию санкций с России", – отметил политолог.

При этом он считает, что никакие гарантии о 5 статье НАТО не обезопасят нас от будущих нападений РФ. На самом деле, ключевые пункты договора: вступление в ЕС и выделение средств для Украины. Если они не будут четко прописаны (конкретные даты и конкретные цифры) – этот договор будет близок к Будапештскому меморандуму. Сохранение большой численности украинской армии, при финансировании из ЕС, требуется самой Европе. Там рассматривают сохранение большой численности украинской армии как одну из гарантий безопасности для Европы.

"Выводы: переговоры могут закончиться в промежутке январь-апрель. Если они результативно завершатся, мы получим мирный договор, который, судя по всему, будет предусматривать выход из Донбасса и относительно декларативные гарантии безопасности. Если до этого времени переговоры зайдут в тупик, мы входим в летне-осеннюю военную кампанию со всеми вытекающими последствиями", – констатировал Денисенко.

