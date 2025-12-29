В каком временном промежутке могут закончиться переговоры по Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Все ключевые стороны переговоров по урегулированию войны в Украине исходят из единой позиции: затягивание переговоров будет ухудшать переговорную позицию Киева. Это тот консенсус, который есть у США, ЕС и РФ. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Эксперт считает, что территории и Донбасс прежде всего Путин рассматривает как исключительную предпосылку для реальных переговоров. Кроме территорий Путин в результате переговоров хотел бы получить три вещи: снятие санкций; возвращение в геополитику; получение контроля над новой украинской властью.
Вадим Денисенко считает, что первые два пункта США, похоже, готовы будут поддержать. Однако у Путина есть большой люфт для продолжения войны, ведь он всегда может начать говорить о снятии европейских санкций. Кроме того, Путин вполне реально может требовать недопущения Зеленского к выборам.
При этом он считает, что никакие гарантии о 5 статье НАТО не обезопасят нас от будущих нападений РФ. На самом деле, ключевые пункты договора: вступление в ЕС и выделение средств для Украины. Если они не будут четко прописаны (конкретные даты и конкретные цифры) – этот договор будет близок к Будапештскому меморандуму. Сохранение большой численности украинской армии, при финансировании из ЕС, требуется самой Европе. Там рассматривают сохранение большой численности украинской армии как одну из гарантий безопасности для Европы.
