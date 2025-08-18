В каком случае Зеленский ответит Трампу "Thanks, but not" и война продолжится

Возможность сегодня ответить Дональду Трампу "Thanks, but not" напрямую зависит от готовности Владимира Зеленского мобилизовать и реформировать Украину. Превратить нацию, уставшую от войны и стремящуюся к миру хоть и ценой тяжелых компромиссов, в народ, готовый биться до последнего, ибо верит в себя и свое дело. Трансформировать страну с пробками от люксовых авто и переполненными ресторанами в государство с очередями в военноматы, где лозунг "все для фронта – все для победы" не цитата из учебников истории, а основополагающий принцип функционирования государства. Такое мнение высказал юрист, соучредитель ПДМШ им.Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"А, если ты не способен поломать запрос на мир почти любой ценой, если не можешь вдохновить страну снова драться как лев, если у тебя бюджет как решето с множеством коррупционных дыр, а власть имущие – чуть ли не сплошные уклоняющие, тогда сдача остальной части Донбасса – это не вопрос выбора, это вопрос времени. Не верите – спросите жителей Доброполья, которые сейчас массово эвакуируются из родного города", – отметил эксперт.

По его мнению, единственные действенные гарантии длительного и прочного мира – сильная и суверенная Украина, которая ставит украинские интересы больше всего, которую можно не любить, но нельзя не уважать. И на которую лучше не нападать, потому что будет дороже. Остальные – тактические маневры, которые либо ведут к скорому перемирию, либо затягивают войну на истощение. Которую невозможно выиграть, кардинально не изменив Украину.

Читайте на портале "Комментарии" — сегодня в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Поскольку лидер США намерен достичь скорого мирного соглашения, он будет давить на Украину. О том, чтобы усиливать давление на Россию в Белом доме речь не идет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского прибегнуть к соглашению с Россией, чтобы завершить войну. Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.



