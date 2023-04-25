В каком случае Путин может объявить о приостановлении "СВО" – что будет потом

Все больше экспертов сходятся во мнении, что война в Украине уже перешла в затяжную фазу и абсолютно никто не может сказать – когда и при каких обстоятельствах она может закончиться. Тем не менее, издание "Комментарии", собрав мнения экспертов постаралось выяснить – может ли Путин объявить о приостановлении "СВО"? Почему Кремль так настаивает на "заморозке" войны?

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин может сказать, что "СВО" заканчивается и начинается война

Политконсультант Дмитрий Васильев в интервью "ТСН" заявил, что Путин уже не может заявить об окончании так называемой "СВО", поскольку война зашла слишком далеко.

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"Это не исключено. Я в это не верю. Хотя очень много и россиян, достаточно активных в нашем информационном пространстве, также есть местные украинские эксперты, которые говорят о том, что это возможно, грубо говоря на 9 мая. Я в это не верю. Я не верю, что Путин просто так остановит "СВО". Мы слишком далеко вошли", – отметил эксперт.

По его мнению, ВСУ не позволят Путину вот так взять и остановить все, потому что будут серьезные контрнаступательные действия, когда россиянам придется бежать. Россияне попытаются сделать жест доброй воли для того, чтобы перегруппироваться и освободить определенные части нашей территории, например, Запорожскую область или Херсонскую, для того, чтобы отвести войска – кого-то в Мариуполь, кого-то в Крым, чтобы там окопаться и пробовать держать хоть какие-то территории.

Отдельно Дмитрий Васильев добавил, что Путин может сказать, что "СВО" окончена, а теперь война. Более того, у них все же есть замаскированное объявление всеобщей российской мобилизации принятым законом об электронных повестках.

Для восстановления наступательного потенциала россиянам нужны мирные переговоры и оборонная тактика

У российских оккупантов на сегодняшний день не хватает ресурсов, чтобы заморозить войну в Украине. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, у российской оккупационной армии нет сил на масштабные наступательные операции ни на одном плацдарме на территории Украины. Главе Кремля сейчас наиболее удобной позицией будет заморозка войны, которую Кремль развязал против Украины.

Ранее на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области и правобережье Херсонской области российский МИД заявлял о необходимости мирных переговоров. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что идея той или иной заморозки войны обсуждается на самом высоком уровне.

"Путину сейчас важно заморозить войну. Неважно, каким образом — это будут мирные переговоры, или это будет, например, какая-то такая стратегическая оборона, назовем ее так. Но это ему жизненно важно для того, чтобы накопить ресурс, восстановить силы и средства, израсходованные в период 2022 года. Хотя опять-таки полноценного обновления уже никогда у России не будет", – считает эксперт.

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