В каком случае Путин может объявить о приостановлении "СВО" – что будет потом

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Кравцев Сергей
Все больше экспертов сходятся во мнении, что война в Украине уже перешла в затяжную фазу и абсолютно никто не может сказать – когда и при каких обстоятельствах она может закончиться. Тем не менее, издание "Комментарии", собрав мнения экспертов постаралось выяснить – может ли Путин объявить о приостановлении "СВО"? Почему Кремль так настаивает на "заморозке" войны?
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политконсультант Дмитрий Васильев в интервью "ТСН" заявил, что Путин уже не может заявить об окончании так называемой "СВО", поскольку война зашла слишком далеко.
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По его мнению, ВСУ не позволят Путину вот так взять и остановить все, потому что будут серьезные контрнаступательные действия, когда россиянам придется бежать. Россияне попытаются сделать жест доброй воли для того, чтобы перегруппироваться и освободить определенные части нашей территории, например, Запорожскую область или Херсонскую, для того, чтобы отвести войска – кого-то в Мариуполь, кого-то в Крым, чтобы там окопаться и пробовать держать хоть какие-то территории.
Отдельно Дмитрий Васильев добавил, что Путин может сказать, что "СВО" окончена, а теперь война. Более того, у них все же есть замаскированное объявление всеобщей российской мобилизации принятым законом об электронных повестках.
У российских оккупантов на сегодняшний день не хватает ресурсов, чтобы заморозить войну в Украине. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, у российской оккупационной армии нет сил на масштабные наступательные операции ни на одном плацдарме на территории Украины. Главе Кремля сейчас наиболее удобной позицией будет заморозка войны, которую Кремль развязал против Украины.
Ранее на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области и правобережье Херсонской области российский МИД заявлял о необходимости мирных переговоров. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что идея той или иной заморозки войны обсуждается на самом высоком уровне.
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