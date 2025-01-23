Активная фаза войны между Россией и Украиной может завершиться в 2025 году, но для обеспечения долговременной безопасности Украина нуждается в реальных действиях. Об этом заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе.

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"Мы ожидаем завершения активной фазы войны уже в этом году. Однако для обеспечения безопасности необходимо вести переговоры о гарантиях и их практическом внедрении", – подчеркнула Свириденко.

Она подчеркнула, что гарантии безопасности должны стать ключевой частью будущих договоренностей, а членство в НАТО является лучшим решением для Украины.

Свириденко также отметила, что санкции Запада против России должны оставаться в силе и даже усиливаться. "Это критически важно для обсуждения и заключения мирного соглашения", – добавила вице-премьер.

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста Украины в 2025 году до 2%, учитывая предположение о продолжении активных боевых действий в течение года.

МВФ в декабре обновил свои прогнозы, согласно которым война может завершиться до конца 2025 года. В этом сценарии предполагается рост экономики Украины в 2025 году на уровне 2,5-3,5%, а в 2026 году – до 5,3%.

В то же время Дональд Трамп, который во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что способен завершить войну через 24 часа, после инаугурации поручил спецпредставителю по вопросам Украины и России Киту Келлогу разрешить конфликт за 100 дней. Эту информацию сообщило издание The Wall Street Journal.

Портал "Комментарии" уже писал, что путинский режим проводит информационную операцию , чтобы создать ошибочное впечатление, что российская экономика работает хорошо, хотя многочисленные показатели, в том числе расходы на войну против Украины, свидетельствуют об обратном. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).