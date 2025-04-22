В Кабмине определили, где возьмут деньги на создание Центров нацсопротивления

Правительство Украины утвердило разработанный Министерством обороны в сотрудничестве с Офисом Президента порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. В Кабмине определились вопросы финансирования создания центров.

Нацсопротивление. Иллюстративное фото

В Министерстве обороны объяснили, что Центры будут создаваться в областях и городе Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Инициатором их создания выступят председатели областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций), решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.

"Материально-техническая база Центров будет формироваться на средства местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством. Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д.", — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны отметили, что цель создания сети Центров – подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению, формирование патриотического сознания, приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

Также в министерстве рассказали, что на должности инструкторского состава в Центрах будут назначаться сертифицированные инструкторы, прежде всего, ветераны ВСУ и при необходимости будут привлекаться действующие военнослужащие Сил ТрО ВСУ и ССО ВСУ. А учебные планы Центров будут разрабатываться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ с учетом региональных потребностей.

Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, как писал портал "Комментарии", спрогнозировал дальнейшие события в Украине.



