В ходе официального визита в Киев министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар решительно осудил удары России по мирному населению Украины. В ходе брифинга с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой он выразил соболезнования пострадавшим украинским семьям и подтвердил солидарность Израиля с украинским народом.

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"Мы сами недавно потеряли много своих солдат и пережили тяжелые удары. Я хорошо знаю, что такое обстрелы, когда рядом твои дети, близки. Мое сердце с потерявшими родных украинскими семьями. Сочувствую каждому, кого коснулось это горе", – сказал Саар.

Он заверил, что Израиль остается на стороне Украины и поддерживает право на безопасность, справедливость и привлечение виновных к ответственности.

Также министр напомнил, что с самого начала полномасштабного вторжения Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь. По его словам, соболезнования перерастают в действие: израильская сторона уже отправила в Украину делегацию для восстановления водоснабжения в пострадавших от обстрелов регионах.

"Украина с самого начала открыла перед нами дверь. Вы поддержали нас – приютили, помогли с продуктами и теплом. Теперь мы помогаем вам. Наша миссия уже работает над водными системами в пораженных районах. Эта помощь будет реализована в ближайшее время", – подчеркнул дипломат.

Саар добавил, что Израиль продолжит поддерживать остающихся в стране украинцев, несмотря на постоянную угрозу.

В ходе визита 22 июля Саар запланировал встречи с представителями власти, в том числе с Президентом Владимиром Зеленским, министром Сибигой, а также заместителем председателя парламента. Также он планирует посетить мемориал Бабий Яр, место массового убийства евреев в годы Второй мировой войны.

Как уже писал портал "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с The Washington Post обратился к Дональду Трампу с призывом разрешить ВСУ наносить удары по целям на территории России.