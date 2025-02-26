В Израиле сказали, когда в России закончатся люди для ведения войны против Украины

Несмотря на экономические санкции США и Европы, оказывающие давление на Россию, Кремль все еще находит способы финансировать свою агрессию. Однако две ключевые составляющие ведения войны – живая сила и техника – не безграничны ресурсы, отметил в эфире 24 канала израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Война в Украине

По его словам, спутниковые снимки свидетельствуют, что в РФ уже начинает иссякать даже советский запас военной техники. Он подчеркнул, что в течение 8–10 месяцев, возможно, полтора года, Россия столкнется с острой нехваткой определенных видов вооружения. Военно-промышленный комплекс страны не успевает по нуждам фронта, а все меньше поврежденной техники подлежит восстановлению, добавил эксперт.

Кроме того, Шарп отметил, что террористическая Россия уже сейчас испытывает нехватку подготовленных военных. Проблемы с мобилизацией проявляются из-за постоянного роста финансовых выплат, чтобы хоть как-то заманить россиян на фронт. Хотя теоретически Кремль имеет резервы для принудительной мобилизации, этот шаг крайне нежелателен для власти, поэтому его откладывают до последнего.

По мнению эксперта, человеческий ресурс, которым Россия может оперировать, рассчитан примерно на 6–12 месяцев.

В то же время он отметил, что трудности в ведении войны есть с обеих сторон.

"Безусловно, у России есть проблемы и вызовы по ведению войны, но проблемы есть и у украинской стороны. Если, например, ситуация для обеих сторон параллельно на одинаковом уровне становится более проблематичной – значит Россия сможет продолжать дальше, как ничего не произошло", — подчеркнул Шарп.

В свою очередь, добавил эксперт, если бы Украина наращивала свой потенциал, а российский потенциал продолжил падать – эта ситуация, безусловно, вела бы к обескровлению России и ситуации, когда в нынешнем режиме она не сможет продолжать войну.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда ВСУ получат возможность пойти в контрнаступление.



