В Ивано-Франковской области жители села вступили в конфликт с полицией и ТЦК

В селе Микуличин в Ивано-Франковской области произошел конфликт между местными жителями, правоохранителями и представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел утром 23 июля, когда силовики остановили мужчину для проверки документов в процессе оповещения о мобилизации в Украине.

Конфликт между полицией, ТЦК и жителями села произошел на Прикарпатье

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, конфликт произошел утром, когда правоохранители остановили мужчину в пределах служебного патрулирования.

"Инцидент произошел 23 июля около 08:35 в селе Микуличин, принадлежащем к Яремчанской территориальной общине. Группа лиц устроила конфликт с работниками полиции и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые выполняли служебные обязанности", — сообщает полиция.

Как оказалось, конфликт возник после того, как мужчина пытался скрыться от полиции и работников ТЦК.

"Последний начал убегать, однако его оперативно задержали. В этот момент на место подошли жители, устроившие конфликт с правоохранителями", — говорится в заявлении полиции.

Полиция заверила, что конфликт был исчерпан после разъяснительной работы. На месте не применялась сила, и сейчас проводится проверка инцидента. В сообщении не уточняется, получил ли мужчина повестку о мобилизации или другие основания для проверки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на военнослужащих ТЦК напал мужчина с лопатой. В сеть попало видео.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде объяснили, как в Украине уже работают мобильные ТЦК.