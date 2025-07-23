logo

BTC/USD

118581

ETH/USD

3672.4

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Ивано-Франковской области жители села вступили в конфликт с полицией и ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ивано-Франковской области жители села вступили в конфликт с полицией и ТЦК

В Прикарпатье жители села вступили в конфликт с правоохранителями и военными ТЦК.

23 июля 2025, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В селе Микуличин в Ивано-Франковской области произошел конфликт между местными жителями, правоохранителями и представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел утром 23 июля, когда силовики остановили мужчину для проверки документов в процессе оповещения о мобилизации в Украине.

В Ивано-Франковской области жители села вступили в конфликт с полицией и ТЦК

Конфликт между полицией, ТЦК и жителями села произошел на Прикарпатье

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, конфликт произошел утром, когда правоохранители остановили мужчину в пределах служебного патрулирования. 

"Инцидент произошел 23 июля около 08:35 в селе Микуличин, принадлежащем к Яремчанской территориальной общине. Группа лиц устроила конфликт с работниками полиции и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые выполняли служебные обязанности", — сообщает полиция.

Как оказалось, конфликт возник после того, как мужчина пытался скрыться от полиции и работников ТЦК.

"Последний начал убегать, однако его оперативно задержали. В этот момент на место подошли жители, устроившие конфликт с правоохранителями", — говорится в заявлении полиции.

Полиция заверила, что конфликт был исчерпан после разъяснительной работы. На месте не применялась сила, и сейчас проводится проверка инцидента. В сообщении не уточняется, получил ли мужчина повестку о мобилизации или другие основания для проверки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на военнослужащих ТЦК напал мужчина с лопатой. В сеть попало видео. 

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде объяснили, как в Украине уже работают мобильные ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/16rdZnWEdy/
Теги:

Новости

Все новости