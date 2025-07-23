В Ивано-Франковской области жители села вступили в конфликт с полицией и ТЦК

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Slava Kot
В селе Микуличин в Ивано-Франковской области произошел конфликт между местными жителями, правоохранителями и представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел утром 23 июля, когда силовики остановили мужчину для проверки документов в процессе оповещения о мобилизации в Украине.
Конфликт между полицией, ТЦК и жителями села произошел на Прикарпатье
Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, конфликт произошел утром, когда правоохранители остановили мужчину в пределах служебного патрулирования.
Как оказалось, конфликт возник после того, как мужчина пытался скрыться от полиции и работников ТЦК.
Полиция заверила, что конфликт был исчерпан после разъяснительной работы. На месте не применялась сила, и сейчас проводится проверка инцидента. В сообщении не уточняется, получил ли мужчина повестку о мобилизации или другие основания для проверки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на военнослужащих ТЦК напал мужчина с лопатой. В сеть попало видео.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде объяснили, как в Украине уже работают мобильные ТЦК.