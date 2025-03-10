В Италии знают, когда завершится война в Украине: почему план Макрон не понадобится

Правительство Италии надеется на завершение войны в Украине в течение года. И поэтому план президента Франции Эммануэля Макрона по размещению миротворцев в Украине может не понадобиться. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В частности, Таяни отреагировал на заявление вице-премьера Маттео Сальвини, который назвал идею Макрона относительно возможного развертывания европейских войск в Украине "безумием". Таяни отметил, что Макрон имеет собственную позицию, которая не совпадает с итальянской, однако это не повод для подобных высказываний.

"Я бы никогда не позволил себе так характеризовать тех, кто имеет другую точку зрения", — подчеркнул он, отметив уважение к французскому лидеру.

Глава МИД отметил, что Италия надеется на завершение войны в течение года, как и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, страна поддерживает справедливый мир, который будет учитывать интересы Украины, но не рассматривает возможности отправки своих военных.

"Наши солдаты не пойдут на фронт — ни в рамках миссии НАТО, ни в рамках европейской инициативы", — заявил Таяни.

В то же время он признал, что ситуация может измениться в случае развертывания миротворческой миссии ООН после достижения мирного соглашения.

"Это была бы интерпозиционная сила, но только после установления мира", — пояснил глава итальянской дипломатии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации предупредил французов, что к 2030 году Россия мобилизует 3 миллиона военных и изготовит 4000 танков, и поэтому Европе нужно вооружаться. А еще Макрон на следующей неделе собирает начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине. О чем говорит это обращение лидера Франции и ЕС? Можно ли надеяться на скорые европейские миротворческие миссии в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



