В Италии поразили признание о вторжении Путина: что происходит

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто признал, что страна пока не готова к вероятной вооруженной агрессии, в том числе со стороны России. Выступая в Риме во время презентации итогов кругосветного путешествия парусника Vespucci, он подчеркнул критическую необходимость укрепления обороноспособности государства, сообщает Di Fatto Quotidiano.

Фото: из открытых источников

"Мы не подготовлены к возможной атаке, независимо от того, кто ее начнет — Россия или любое другое государство. Я говорю об этом уже давно. Наша задача — обеспечить оборонительную способность страны на случай, если какой-то безумец решит напасть", — подчеркнул Крозетто.

Министр пояснил, что слабая оборонительная готовность Италии является следствием двух десятилетий недостаточных инвестиций в сектор безопасности. По его словам, пробелы, которые формировались 20 лет, невозможно ликвидировать за год или даже два.

Крозетто также прокомментировал оборонную политику НАТО:

"Мы уже являемся одним из главных участников НАТО на восточном фланге. Но Италия имеет и южное направление, где также нужно внимание. Если Альянс захочет расширить наше участие, должно поступить официальный запрос. Пока есть только заявление Марка Рютте, но не формальное обращение к нам", — отметил министр.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине. По мнению Крозетто, затягивание международной реакции может привести к еще более серьезным последствиям:

"Если мир и дальше будет наблюдать пассивно, ситуация только ухудшится. Мы уже находимся в критической точке. Если не изменить нынешний курс, нас всех может ожидать катастрофа", — предупредил он.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп представил собственное видение завершения войны в Украине, сделав акцент на необходимости мирного урегулирования конфликта из-за дипломатии, а не военных средств. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам 21-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), состоявшейся 12-13 сентября в Киеве.