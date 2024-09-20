Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Россия и Китай должны принять участие в украинском мирном саммите, однако на определенном условии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "RAI".

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Глава МИД Италии на пресс-конференции подчеркнул, что его страна "не воюет с Россией", при этом выступил в поддержку мирного саммита по Украине при участии всех сторон.

"Я за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должны участвовать Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика", — заявил он.

В то же время топ-дипломат подчеркнул, что Россия не должна собираться на саммит с "готовым решением" о капитуляции Украины.

"Я считаю, что Россия должна появиться на конференции не с решением — капитуляция или поражение Украины — потому что иначе это не было бы мирным соглашением", — сказал Антонио Таяни.

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг любые предположения о том, что обмен заключенными между РФ и странами Запада ознаменовал любое размораживание отношений, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам в войне против Украины.

По словам политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, Россия изначально не признавала саммиты мира, инициированные Украиной, и сразу же отказалась от участия во втором саммите мира, несмотря на публичное приглашение со стороны Украины.



