В ISW объяснили, почему россиянам сложно поддерживать высокий темп наступления

В России заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Поэтому им теперь сложно поддерживать высокий темп операций на некоторых участках линии фронта в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские силы истощают запасы артиллерийских боеприпасов (иллюстративный фото из открытых источников)

Эксперты института считают, что ограничения на боеприпасы частично создадут проблемы для россиян по поводу их планов поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.

Кроме того, проблемы с запасами артиллерийских боеприпасов у российских вооруженных сил, вероятно, окажут влияние на их возможность проводить активные операции и в других местах в Украине.

Ведь россияне уже истощили белорусские запасы боеприпасов, что также является одним важным показателем того, что восстановление крупномасштабного наступления России из Беларуси в ближайшее время нереально.

Напомним, что "Комментарии" писали о событиях 2022 года , которые шокировали мир. У каждого, кто интересуется политикой и историей, 24 февраля будет вызывать ассоциации с самым масштабным и кровопролитным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй Мировой войны. Однако российско-украинская война не является единственным "черным лебедем" уходящего года трагическим событием с существенными последствиями. Немногие предполагали, что Россия решится на молниеносную войну в Украине, чтобы установить в стране лояльный марионеточный режим или вовсе аннексировать ее территорию и воссоздать СССР в миниатюре. Однако, недальновидные кремлевские бонзы решились на такую авантюру под предлогом борьбы с воображаемым "нацизмом", заранее выставив невыполнимые требования вроде провозглашения Украиной международного нейтралитета и предоставления гарантий о не вступлении в НАТО.

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