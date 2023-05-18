В ISW назвали главную цель провокаций Пригожина

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Кравцев Сергей
Основатель и финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин надеется отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу после "решающей победы в Бахмуте" и заменить его на отставного заместителя оборонного ведомства Михаила Мизинцева. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
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Аналитики отмечают, Евгений Пригожин также обвинил неназванных чиновников в равнодушии к гибели россиян на фронте и саркастически заявил, что будущий министр обороны России находится в Бахмуте уже больше недели, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить линию фронта в Бахмуте.
В ISW напоминают, что недавно Пригожин обнародовал свое сотрудничество с бывшим заместителем министра обороны России по логистике, а ныне заместителем командующего ЧВК "Вагнер", генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, и не исключено, что Пригожин пытается продвинуть Мизинцева на замену Шойгу.
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