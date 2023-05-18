logo

BTC/USD

27215.26

ETH/USD

1817.99

LTC/USD

92.97

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ISW назвали главную цель провокаций Пригожина
commentss НОВОСТИ Все новости

В ISW назвали главную цель провокаций Пригожина

В Институте изучения войны считают, что Пригожин еще надеется убрать с должности Шойгу

сегодня, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Основатель и финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин надеется отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу после "решающей победы в Бахмуте" и заменить его на отставного заместителя оборонного ведомства Михаила Мизинцева. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW назвали главную цель провокаций Пригожина

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Силовики, похоже, не преуспели в своих попытках запугать Пригожина и заставить его подчиниться. Пригожин заявил, что готов бороться с "бюрократами", и обвинил их в попытке получить больше власти, используя "Вагнер" для ведения войны", – говорится в отчете.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Аналитики отмечают, Евгений Пригожин также обвинил неназванных чиновников в равнодушии к гибели россиян на фронте и саркастически заявил, что будущий министр обороны России находится в Бахмуте уже больше недели, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить линию фронта в Бахмуте.

В ISW напоминают, что недавно Пригожин обнародовал свое сотрудничество с бывшим заместителем министра обороны России по логистике, а ныне заместителем командующего ЧВК "Вагнер", генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, и не исключено, что Пригожин пытается продвинуть Мизинцева на замену Шойгу.

"Пригожин, вероятно, знает, что Путин не совсем убежден в способности Шойгу выиграть войну, и, возможно, надеется, что решающая победа в Бахмуте даст ему рычаги влияния, чтобы заменить Шойгу на чиновников, связанных с Вагнером. И Пригожин, и Шойгу, вероятно, воспринимают эту вражду как вопрос экзистенции", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может приблизить падение путинского режима – все ли дело в Путине. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-17-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!