В ISW назвали главную цель провокаций Пригожина

Основатель и финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин надеется отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу после "решающей победы в Бахмуте" и заменить его на отставного заместителя оборонного ведомства Михаила Мизинцева. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Силовики, похоже, не преуспели в своих попытках запугать Пригожина и заставить его подчиниться. Пригожин заявил, что готов бороться с "бюрократами", и обвинил их в попытке получить больше власти, используя "Вагнер" для ведения войны", – говорится в отчете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Аналитики отмечают, Евгений Пригожин также обвинил неназванных чиновников в равнодушии к гибели россиян на фронте и саркастически заявил, что будущий министр обороны России находится в Бахмуте уже больше недели, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить линию фронта в Бахмуте.

В ISW напоминают, что недавно Пригожин обнародовал свое сотрудничество с бывшим заместителем министра обороны России по логистике, а ныне заместителем командующего ЧВК "Вагнер", генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, и не исключено, что Пригожин пытается продвинуть Мизинцева на замену Шойгу.

"Пригожин, вероятно, знает, что Путин не совсем убежден в способности Шойгу выиграть войну, и, возможно, надеется, что решающая победа в Бахмуте даст ему рычаги влияния, чтобы заменить Шойгу на чиновников, связанных с Вагнером. И Пригожин, и Шойгу, вероятно, воспринимают эту вражду как вопрос экзистенции", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может приблизить падение путинского режима – все ли дело в Путине. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию проанализировали ситуацию.



