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В Испании выразили сомнение об идее Трампа о войне в Украине

В Испании сделали заявление о скором окончании войны

сегодня, 10:50
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа. По его словам, такой сценарий невозможен, ведь завершения войны не желает российский диктатор Владимир Путин.

В Испании выразили сомнение об идее Трампа о войне в Украине

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес заявил, что не верит в какие-либо договоренности о прекращении российско-украинской войны в течение 24 часов с момента инаугурации Трампа, запланированной на 20 января 2025 года. Основную причину этого испанский политик видит в российской стороне.

"Я не вижу, чтобы мир имел место в сознании Владимира Путина. Поэтому я считаю, что невозможно успеть за 24 часа", — сказал Альбарес.

По мнению Альбареса, в случае победы Путина на войне в Украине мир будет менее безопасным местом, чем сейчас.

Также глава МИД Испании прокомментировал разговоры о членстве Украины в НАТО. По его словам, сейчас такой диалог второстепенен, ведь основное внимание сосредоточено на помощи Украине для победы в войне против РФ.

Напомним, что Трамп перед выборами неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине через 24 часа, если станет президентом США. По его словам, он хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которым позвонит по телефону и решит вопросы войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на призыв Трампа по поводу немедленного прекращения огня и начала переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригласил на собственную инаугурацию неожиданного гостя.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/spain-calls-red-lines-talks-with-new-syria-leadership-2024-12-11/
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