В Испании выразили сомнение об идее Трампа о войне в Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа. По его словам, такой сценарий невозможен, ведь завершения войны не желает российский диктатор Владимир Путин.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес заявил, что не верит в какие-либо договоренности о прекращении российско-украинской войны в течение 24 часов с момента инаугурации Трампа, запланированной на 20 января 2025 года. Основную причину этого испанский политик видит в российской стороне.

"Я не вижу, чтобы мир имел место в сознании Владимира Путина. Поэтому я считаю, что невозможно успеть за 24 часа", — сказал Альбарес.

По мнению Альбареса, в случае победы Путина на войне в Украине мир будет менее безопасным местом, чем сейчас.

Также глава МИД Испании прокомментировал разговоры о членстве Украины в НАТО. По его словам, сейчас такой диалог второстепенен, ведь основное внимание сосредоточено на помощи Украине для победы в войне против РФ.

Напомним, что Трамп перед выборами неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине через 24 часа, если станет президентом США. По его словам, он хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которым позвонит по телефону и решит вопросы войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на призыв Трампа по поводу немедленного прекращения огня и начала переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригласил на собственную инаугурацию неожиданного гостя.