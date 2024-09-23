В иностранной разведке рассказали, на какое расстояние до Покровска подошли россияне

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на разных участках фронта, в частности, на Покровском направлении, которое остается самой горячей точкой. Враг постепенно приближается к городу, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Покровск

Согласно данным иностранной разведки, главной целью российских войск в Донецкой области является Покровск. Есть вероятность, что противник занял населенные пункты Гродовка, расположенную к востоку от Покровска, и Украинское на юг.

По информации британской разведки, российские силы сейчас находятся примерно в 8 километрах от города. Украинские подкрепления, городская застройка и оборонные позиции, по оценкам, замедлили продвижение врага в этом направлении на прошлой неделе, отмечается в отчете Минобороны Британии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бои на Покровском и Кураховском направлениях остаются интенсивными, но врагу не удается продвинуться вперед. ВСУ успешно сдерживают оккупационные силы, не позволяя им приблизиться к Покровску. Российская армия ищет слабые места в обороне, чтобы подойти поближе к городу и начать минометный обстрел украинских позиций. По словам экспертов, оккупанты стремятся сократить расстояние до 2-3 км, что позволит им вести прицельный минометный огонь.

Также "Комментарии" рассказывали , что Вооруженные силы отойдут от Селидова, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми. По словам экспертов, хотелось бы верить в лучшее, но ситуация складывается так, что Силы обороны, вероятно, отойдут от этих городов в ближайшее время.



