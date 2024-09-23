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В Херсонской области вражеский дрон «охотился» на медиков: последствия

Карета «скорой» попала под обстрел в Херсонской области

сегодня, 09:08
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Недилько Ксения

Оккупанты атаковали дроном автомобиль скорой помощи, пострадали двое гражданских — начато производство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

В Херсонской области вражеский дрон «охотился» на медиков: последствия

Обстрелянная скорая помощь. Фото: Херсонская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).                                                

По данным следствия, 23 сентября 2024 года, около 6:20, российские военные сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль скорой медицинской помощи, ехавший по вызову в Херсонском районе.

Травмированы водитель и фельдшер, оба госпитализированы.                                                       

Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами документируют последствия атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

16 человек пострадали в результате атаки россиян по центру Запорожья. Четверо из них – госпитализированы. Такова уточненная информация на данный момент. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Остальные пострадавшие лечатся дома.

Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома.

Враг атаковал ночью – нанес не менее семи авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району.

В настоящее время на местах попаданий продолжают работу спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты Незламности, где все нуждающиеся могут получить информацию и помощь.

Фото обстрела – по ссылке.



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