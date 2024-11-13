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В Херсонской области оккупанты атаковали с БпЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых

В Станиславе россияне сбросили взрывчатку на «скорую помощь»

13 ноября 2024, 15:58
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Недилько Ксения

В Херсонской области в Станиславе в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и обломочные ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсонской области оккупанты атаковали с БпЛА машину "скорой", которая эвакуировала раненых

Обстрелянный автомобиль. Фото: Александр Прокудин

Когда бригада "экстренки" транспортировала пострадавших в больницу, враг сбросил на них взрывчатку с дрона.

В результате машина – уничтожена. Чудом медицинские работники не пострадали.

"К сожалению, случаи, когда враг атакует машины "экстренки", – не единичны. Поэтому в очередной раз спасибо врачам, которые продолжают работать в таких сложных условиях, и благотворителям, которые их поддерживают", – отметил председатель ОВА.

В Херсонской области оккупанты атаковали с БпЛА машину ”скорой”, которая эвакуировала раненых - фото 2
В Херсонской области оккупанты атаковали с БпЛА машину ”скорой”, которая эвакуировала раненых - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Взрывы в Харькове: где произошли "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в 11:30 в Салтовском районе Харькова возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БПЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным городского головы Игоря Терехова, повреждены припаркованные рядом с авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы. Предварительно – пострадавших нет.

Игорь Терехов в 11:49: "У места прилета рядом с ТЦ повреждено более двадцати припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса. По состоянию на данный момент без погибших и пострадавших".

Игорь Терехов в 12:29: "Предварительно имеем прилет еще одного ударного БПЛА по городу. Детали уточняем".

Игорь Терехов в 12:38: "В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. На данную минуту информации о пострадавших не поступало. На место следуют все соответствующие службы".

Олег Синегубов в 12:58: "Четыре человека пострадали в результате обстрела Харькова. Среди них не зафиксировано тяжелых случаев. Информация обновляется. Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также повреждено несколько автомобилей на парковке. Все профильные службы работают на местах" .



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