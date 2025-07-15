Российские СМИ распространяют информацию, что якобы в Херсонской области на полигоне ВСУ погибли четверо молдавских военных, прибывших в Украину по личной договоренности между президентами Санду и Зеленским.

«В Херсонской области на полигоне ВСУ погибли четверо молдавских военных»: что известно

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

На самом деле между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей об участии молдавских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины.

"Как установили фактчекеры The Insider, канал Moldovsky, на который ссылаются российские пропагандисты, имеет всего несколько тысяч подписчиков, ретранслирует пророссийские ресурсы и регулярно публикует враждебную риторику против Майи Санду. В подтверждение своего вброса россияне тиражируют видео минобороны РФ еще от 22 июня, которое не содержит никаких доказательств присутствия молдавских военных", – отмечают в Центре.

В Минобороны Молдовы официально опровергли эту информацию, назвав ее откровенным вымыслом, созданным для манипуляций и подрыва доверия к Национальной армии.

Отмечается, что такие вбросы – часть масштабной дезинформационной кампании России, направленной на дестабилизацию проевропейских правительств и подрыв поддержки Украины среди союзников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне заявляют о новых "зверствах ВСУ в Сумской области". В видео, активно разгоняемом российскими ресурсами, утверждается, что украинский FPV-дрон якобы атаковал женщин возле одного из домов в Сумской области. По версии пропагандистов, женщины держали плакат с надписью, что они "русские" и "просят помощи", но якобы целенаправленно были обстреляны украинской стороной.