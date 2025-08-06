"В Херсоне высадилась российская диверсионно-разведывательная группа": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Херсоне – заявляют о высадке ДРГ.

Ситуация на фронте. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заверили, что на самом деле никаких диверсионных групп россиян в Херсоне нет. Аналитики отмечают, что для проведения штурма города вражеские войска сначала должны захватить островную зону дельты реки Днепр. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что все попытки давления оккупантов украинские защитники успешно отбивают.

"Украинская разведка не фиксирует никаких группировок, способных форсировать Днепр и захватить Херсон. Все новости о ДРГ — это враждебные информационно-психологические операции", — говорится в сообщении.

Аналитики уверяют, что ДРГ в Херсоне является откровенной дезинформацией. По словам Волошина, если бы даже такая группа высадилась, ее бы быстро ликвидировали.

"Такими вбросами враг намеренно пытается запугать и деморализовать украинцев", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях захватническая власть отбирает имущество украинцев. Так, оккупационная администрация активизировала процесс "легализированного" захвата жилья у мариупольцев.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что людей массово выселяют из собственных квартир под предлогом оформления "бесхозяйственного имущества". Аналитики Центра объяснили, что решение об отчуждении принимается через псевдосуды. Для этого даже не требуется участие или уведомление фактических владельцев. Аналитики отмечают, что подобная практика распространена и в других оккупированных регионах.



