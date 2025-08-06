logo

BTC/USD

115119

ETH/USD

3648.4

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "В Херсоне высадилась российская диверсионно-разведывательная группа": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"В Херсоне высадилась российская диверсионно-разведывательная группа": что известно

Россияне заявляют о высадке диверсионно-разведывательной группы в Херсоне

6 августа 2025, 20:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Херсоне – заявляют о высадке ДРГ.

"В Херсоне высадилась российская диверсионно-разведывательная группа": что известно

Ситуация на фронте. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заверили, что на самом деле никаких диверсионных групп россиян в Херсоне нет. Аналитики отмечают, что для проведения штурма города вражеские войска сначала должны захватить островную зону дельты реки Днепр. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что все попытки давления оккупантов украинские защитники успешно отбивают.

"Украинская разведка не фиксирует никаких группировок, способных форсировать Днепр и захватить Херсон. Все новости о ДРГ — это враждебные информационно-психологические операции", — говорится в сообщении.

Аналитики уверяют, что ДРГ в Херсоне является откровенной дезинформацией. По словам Волошина, если бы даже такая группа высадилась, ее бы быстро ликвидировали.

"Такими вбросами враг намеренно пытается запугать и деморализовать украинцев", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях захватническая власть отбирает имущество украинцев. Так, оккупационная администрация активизировала процесс "легализированного" захвата жилья у мариупольцев.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что людей массово выселяют из собственных квартир под предлогом оформления "бесхозяйственного имущества". Аналитики Центра объяснили, что решение об отчуждении принимается через псевдосуды. Для этого даже не требуется участие или уведомление фактических владельцев. Аналитики отмечают, что подобная практика распространена и в других оккупированных регионах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/48363
Теги:

Новости

Все новости