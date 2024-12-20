В Херсоне настоящий ад: оккупанты выпустили 1000 снарядов за 40 минут

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Кречмаровская Наталия
Оккупанты утром устроили в Херсоне ад — только за 40 минут прилетело около 1000 снарядов. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации в городе.
Иллюстративное фото
Он рассказал, что россияне сегодня утром устроили настоящий ад, начав крыть массированным огнем город с пяти утра.
По словам главы ОВА, в результате массированной атаки повреждено более трех десятков многоэтажек, полтора десятка частных домов, очень много транспортных средств, гаражи, хозяйственные постройки, железнодорожный вокзал, админздания полиции, медицинские и образовательные учреждения. Прокудин отметил, что практически повсюду были пожары.
Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Портал "Комментарии" сообщал , что по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в сети разносится фейк и манипуляция о том, что по Киеву "прилетело" потому, что президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "долбойобом".
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