В Херсоне настоящий ад: оккупанты выпустили 1000 снарядов за 40 минут

Оккупанты утром устроили в Херсоне ад — только за 40 минут прилетело около 1000 снарядов. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации в городе.

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Он рассказал, что россияне сегодня утром устроили настоящий ад, начав крыть массированным огнем город с пяти утра.

“Чтобы вы понимали, где-то за 40 минут около тысячи снарядов упало только на Херсон. Это было очень громко, и оно просто не останавливалось. Враг направленно атаковал жилую застройку, социальную критическую инфраструктуру. Прилеты были во всех районах областного центра”, – рассказал он.

По словам главы ОВА, в результате массированной атаки повреждено более трех десятков многоэтажек, полтора десятка частных домов, очень много транспортных средств, гаражи, хозяйственные постройки, железнодорожный вокзал, админздания полиции, медицинские и образовательные учреждения. Прокудин отметил, что практически повсюду были пожары.

“К сожалению, оборвались жизни из-за этих террористических ударов двух человек. Это двое мужчин. Мы от сочувствия родным и близким углубленным. Еще десять человек, семь мужчин и три женщины получили ранения. У них взрывные травмы, обломочные ранения, контузии. В частности, один мужчина находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие сейчас в больницах и получают необходимую медпомощь”, – рассказал глава Херсонской ОВА.

Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Портал "Комментарии" сообщал , что по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в сети разносится фейк и манипуляция о том, что по Киеву "прилетело" потому, что президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "долбойобом".





