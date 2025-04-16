В Херсоне начальник ГВА попал под обстрел (ВИДЕО)

После попадания КАБ в Центральном районе Херсона начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко попал под обстрел российских террористов, когда он снимал видео о последствиях предыдущих обстрелов.

Роман Мрочко попал под обстрел. Скриншот из видео

"Под удар попали объекты социальной инфраструктуры, многоэтажки. Есть погибший и раненые. Когда на место попадания российских авиабомб прибыли спасатели, наши социальные работники и коммунальщики, оккупанты накрыли их из артиллерии. Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ликвидацию последствий очередной атаки российских террористов против мирных херсонцев", – отметил глава города.

По его данным, в больницу доставлен 61-летний мужчина, получивший взрывную травму и обломочное ранение ноги в результате утреннего артобстрела Центрального района. Во время российской атаки он находился в квартире. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшему.

"По причине повреждения контактной сети в Центральном районе временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах. Кроме того, в связи с вражеским обстрелом маршрутные автобусы временно ходят к площади Непокоренных", – сообщил Мрочко.

Позже он написал об одном погибшем в Центральном районе около 6:30.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина средних лет. Специалисты сейчас устанавливают его личность. В момент вражеского удара он был на улице", – отметил глава ГВА.

В общей сложности за прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжили обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Под огнем вражеской артиллерии и беспилотников были Херсон, Антоновка, Камышаны, Садово, Зеленовка.

В частности, повреждены 2 многоэтажных и 2 частных дома, 5 авто, 2 участка газопровода, хозяйственное сооружение.

В результате обстрелов Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 7 человек получили ранения разных степеней тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал об обстреле Днепра и области этой ночью.