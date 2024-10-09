В Харьковской области оккупанты увеличили использование Северокорейских снарядов

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Харьков".

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В районе населенного пункта Глубокое противник продолжал проведение внутренней ротации личного состава на передовых позициях, отыскивая новые маршруты передвижения.

Вблизи Старицы противник пытался осуществить пополнение личного состава на передовых позициях. В результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны, понес потери и отказался от выполнения задач.

В Волчанске противник осуществлял единичное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь.

Отмечено увеличение использования армией РФ снарядов производства Северной Кореи.

Потери врага за минувшие сутки составили 64 человека, из них безвозвратные – 20, санитарные – 40, пленные – 4.

Также на харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 19 единиц вооружения и военной техники .

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Согласно законопроекту военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин эмоционально отреагировал на принятие этого законопроекта, отметив, что "популизм и дебилизм – два фактора, которые очень часто руководят принятием решений в Украине".

"Знаю, что снова вызову кучу негативных комментариев, но повторю: эта инициатива проблем с не очень умными и некомпетентными командирами не решит. Так же, как и вопросы переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротаций и отдыха. Конкретно эта инициатива только породит". увеличение случаев дезертирства и СЗЧ (самовольное оставление части) в разы, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя", – подчеркнул военный.