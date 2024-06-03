В Харьковской области оккупанты начали вводить в бои свой основной резерв: о чем речь

Командование российской группировки войск "Север" начало вводить в бой на Харьковском операционном направлении свой главный резерв — подразделения 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, сообщил Машовец и добавил, что уже есть первые пленные из состава ее 41-го мотострелкового полка.

Война в Украине

"Раньше, на этом направлении действовали только отдельные штурмовые подразделения с его состава",

– отметил Машовец в Фейсбуке.

В свою очередь военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона заявил, что оккупанты могут пойти на открытие нового фронта. По его словам, враг может попытаться открыть Харьковский плацдарм, скажем, по Сумщине.

При этом эксперт подчеркнул, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужны хоть какие-то победы перед Глобальным саммитом мира в Швейцарии.

"Он будет показывать Глобальному Югу, что он что-то может и будет склонять те или иные страны на свою позицию",

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, Черник считает, что в стратегическом плане у террористической России есть потенциал для того, чтобы давить и растягивать Сил обороны Украины. При этом эксперт напомнил, что в Минобороны страны-агрессора сообщали о создании 13 новых механизированных дивизий, 16 бригад и двух армий.

Впрочем, как считает Черник, для россиян стало бы сложно насытить их полноценно личным составом до осени.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в мае Силы обороны установили рекорд по уничтожению оккупантов. Они ликвидировали 39 тысяч русских военных. При этом, по словам Черника, оккупанты могут ставить в строй 30 тысяч военных в месяц. То есть, по его словам, захватчикам, чтобы перекрыть потери, нужно объявлять общенациональную мобилизацию. При этом эксперт сомневаетесь, что оккупанты сейчас пойдут на такой шаг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о решении Запада, которое может защитить Харьков.



