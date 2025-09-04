logo

В Харьковской области мужчины решили разобрать российский «трофей»: есть погибшие и раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харьковской области мужчины решили разобрать российский «трофей»: есть погибшие и раненые

Мужчины пытались извлечь боевую часть из дрона

4 сентября 2025, 13:12
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня между 9:00-9:30 в результате детонации российского дрона в Казачьей Лопани Дергачевской громады на Харьковщине погибли двое местных жителей и еще двое были травмированы. Об этом сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По предварительной информации, мужчины "затрофеили" один из вражеских FPV-дронов, принесли его в дом и пытались разобрать боевую часть, в результате чего она сдетонировала. В результате два человека 51-го и 41-го лет погибли на месте, еще двое мужчин 49-ти и 36-ти лет получили многочисленные обломочные ранения и ожоги.

"В связи с критической ситуацией безопасности, связанной с вражеской активностью в небе над поселком, сейчас прорабатываются все возможные варианты эвакуации раненых для оказания им квалифицированной медицинской помощи.

Дополнительная информация об обстоятельствах этого события устанавливается", – отмечает Задоренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вблизи города Северск в Донецкой области местный житель подобрал вражеский дрон "ждун", который дистанционно взорвал российский оператор, дождавшись, пока гражданский загрузит беспилотник на мотоцикл. Мужчина мгновенно погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию журналиста Андрея Цаплиенко, опубликовавшего видео гибели мужчины.

"Все гражданские должны понимать, что дроны это не игрушка, а опасное оружие и орудие уничтожения других человеческих существ. Так же должны понимать, что цель россиян уничтожить всех украинцев, поэтому российский оператор не пожалеет гражданского, что, собственно, и подтверждает этот случай", — пишет Цаплиенко.



