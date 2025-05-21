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«В Харькове военные убили мужчину, который отказался сказать: Слава Украине»: что известно

Фейк о военных в Харькове: россияне сообщают об убийстве мирного жителя

21 мая 2025, 18:25 comments2688
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Недилько Ксения

В пророссийских Telegram -каналах распространяют фейковое видео, на котором якобы военнослужащие 82-й ОДШБр ВСУ "убили мирного жителя Харькова за отказ сказать "Слава Украине". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«В Харькове военные убили мужчину, который отказался сказать: Слава Украине»: что известно

Иллюстративное фото

На самом деле подобного инцидента в Харькове не было — его не фиксировали ни правоохранительные органы, ни официальные источники.

О фейковости ролика также свидетельствует отсутствие момента выстрела и опознавательных знаков, подтверждающих, что на видео изображены именно военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. К тому же невозможно идентифицировать локацию съемки", – отмечают в ЦПД.

«В Харькове военные убили мужчину, который отказался сказать: Слава Украине»: что известно - фото 2

Сообщается, что первоисточником видео является TikTok -аккаунт, ранее уже распространявший дипфейки.

Цель – дискредитация Вооруженных Сил Украины, деморализация общества и создание атмосферы страха.

Центр ранее сообщал, что производство таких роликов координирует студия "Крылья", связанная с минобороны РФ. К распространению вовлечены подрядчики "новороссия тв" и информационные агентства, аффилированные с гру РФ ", – добавляют в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска нанесли удары КАБам и РСЗО по жилому сектору Купянщины: есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

В результате обстрела города Купянска произошли пожары: горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и дровник. В поселке Купянск-Узловой в результате удара КАБами разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. По предварительным данным, один человек погиб, еще 4 пострадали.



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