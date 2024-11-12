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В Харькове раздались взрывы: есть "прилеты", повреждения и пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)

Последствия обстрела Харькова: Игорь Терехов

сегодня, 17:03
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Кречмаровская Наталия

Российские войска не прекращают обстрелы Харькова. Во вторник, 12 ноября, оккупанты нанесли удар дроном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.

В Харькове раздались взрывы: есть "прилеты", повреждения и пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)

Фото портал "Комментарии"

Прилет в Салтовском районе ударного вражеского БПЛА. Удар пришелся в землю, впрочем, есть повреждения окон в окрестных домах и один пострадавший человек”, — сообщил о последствиях обстрела мэр Харькова.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности обстрела. По его информации, удар вражеского БПЛА был зафиксирован около 14:00 в Салтовском районе Харькова. Тип еще устанавливается.

“В результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет, получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Без госпитализации. Повреждены электросопротивления, остекление окон в двух многоэтажных домах”, — сообщил он.

По состоянию на 16:07 Игорь Терехов сообщил о еще одном ударе вражеского БПЛА. “Теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом. На данный момент информации о пострадавших не поступало”, — отметил он.

Все соответствующие службы выехали на место вражеского удара.

По словам Олега Синегубова, еще один беспилотник попал в Слободском районе Харькова. Есть повреждения 11-этажного жилого дома. В результате удара БПЛА пострадала 60-летняя женщина, на месте оказывается медицинская помощь”, — отметил он.



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