В Харькове полмиллиона человек ощутили на себе последствия массированной атаки: детали

25 декабря российские войска нанесли серию ракетных обстрелов по Харькову, в том числе по промышленным объектам и критической инфраструктуре города. В результате атак около 500 тысяч абонентов остались без электричества, а также пострадали тепло- и водоснабжение в городе. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака по Харькову. Фото из открытых источников

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что эти удары значительно усложнили ситуацию в городе и области. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, а также оказывается помощь пострадавшим. Кроме этого, в селе Новоосиново из-за минометных обстрелов погибла женщина.

Профильные службы ликвидируют последствия прилетов, анализируют масштабы разрушений. По части из них уже есть ориентировочные сроки восстановления. В постоянной коммуникации с Офисом Президента профильными министерствами. Есть отработанный алгоритм действий и опыт в решении таких ситуаций. Делаем все возможное для скорейшего возвращения тепла, воды и света в дома людей, – говорится в сообщении.

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Массированный обстрел Украины: что известно В ночь на 25 декабря 2024 года российские кафиры совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Враг запустил по Харькову сегодня утром 12 ракет, все они были нацелены по котельным, по ТЭЦ, по объектам электроэнергетики. Параллельно с обстрелом Харькова под ударами неприятеля оказалась и вся энергетика страны. Известный блоггер под ником "Николаевский Ваньок", мониторящий ситуацию и всегда дающий достоверную информацию о направлениях ракет, отметил, что на этот раз этот обстрел был "уникальным". Сегодня в российских городах было тоже шумно. Беспилотниками были атакованы разные объекты. Также во Владикавказе произошел взрыв в ТРЦ, из-за чего погибли и ранены. Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко и издание ASTRA. Грозный, Чечня. Раздалось 4-5 взрывов. По предварительной информации, несколько дронов упали в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях.