В Харькове детский аниматор оказался агентом РФ, который в свободное от работы время готовил диверсии в родном городе, чтобы обесточить его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В Харькове детский аниматор был задержан, когда он готовил взрывчатку: что известно

Отмечается, что аниматор работал на ФСБ и готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

Как установило расследование, во внимание оккупантов он попал из-за своей знакомой, проживающей в России.

После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: взорвать опорную электроподстанцию, обеспечивающую электроснабжение одного из районов прифронтового города.

Для совершения преступления фигурант получил инструкцию от российского спецслужба на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в "домашних" условиях.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он делал взрывчатку в своем доме.

В ходе документирования его преступлений СБУ установила также, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники.

Это была "тестовая" задача для агента, которого куратор проверял на готовность к выполнению более сложных поручений.

По материалам дела, в случае успешного подрыва первой электроподстанции агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города.

При обыске в помещении и автомобиле задержанного изъяты составляющие СВУ, прокремлевскую символику, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Харьков получит 25 миллионов евро грантовых средств для восстановления. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов по итогам конференции Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery.

"Мы получили новый ресурс для восстановления. Это не подарок. Это шаг за шагом завоеванное доверие к Харькову, к его людям, к нашей силе держаться и строить дальше – даже под обстрелами. 25 миллионов евро пойдут туда, где их ждут больше всего. На модернизацию критической инфраструктуры. На восстановление и модернизацию водоснабжения и теплоотвода. знал: о нем позаботились", – отметил мэр.