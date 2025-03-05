В ГУР заявили, какими будут следующие цели для ударов по России

Анализ центров тяготения, определение целей и анализ результатов — об этапах и особенностях огневой работы по военным объектам государства-агрессора России представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".

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“Речь идет не только об НПЗ или базах хранения горюче-смазочных материалов. Если мы говорим о военных объектах – наша задача их уничтожить. Если мы говорим о военно-промышленном комплексе – задача либо уничтожить, либо прервать линейку производства, то есть отложить это производство на определенный период времени”, – объяснил Вадим Скибицкий.

Среди приоритетных целей – вражеские средства ПВО.

“Без их уничтожения мы не сможем наносить свои удары – так называемый deep strike. Это комплекс мероприятий, который проводится всеми нашими силами обороны под координацией Генерального штаба ВСУ", – отметил представитель ГУР МО Украины.

Также он рассказал о результатах комплекса мер, предпринятых с целью снижения военного потенциала государства-агрессора.

Есть снижение, например, производства на НПЗ. Оно не столь существенно, как бы мы хотели, но все равно дает свое влияние. Это снижение влияет на поставку критических горюче-смазочных материалов для вражеских войск, авиации. […] Результаты сказываются на военных объектах противника, например, черноморский флот России. Мы заставили все боевые корабли и подлодки полностью перейти с территории Крыма непосредственно на территорию России. Речь также идет об ударах по местам хранения боеприпасов, управляемых авиационных бомб и ракет, что не позволяет россиянам в полной мере использовать свой боевой потенциал”, – сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, портал "Комментарии"

, что в ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает портал "Комментарии".

Кроме того, нанесено поражение еще по трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край России), который задействован в обеспечении русской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются, отмечают в Генштабе.