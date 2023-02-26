В ГУР сообщили, когда и где Украина перейдет в контрнаступление

Украина готовится к контрнаступлению, чтобы нанести мощный удар российской армии и освободить временно оккупированные территории. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, когда и где ВСУ перейдет в контрнаступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание DW.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Украина собирает военный потенциал для начала нового контрнаступления. Западные союзники передают военное оборудование, которое скоро попадет в Украину. Кроме танков, это также боевые машины, бронированные автомобили, новое оружие и множество снарядов. Таким образом, Украина готовится выбивать врага со своей территории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий объявил вероятную дату украинского наступления.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", — сказал Скибицкий, однако добавил, что более точная дата зависит от многих факторов, включая поставки оружия в Украину от союзников.

Вадим Скибицкий также назвал куда Украина будет целить, чтобы нанести поражение российской армии.

"Вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России", – сообщил замначальника ГУР.

Во время разговора с журналистами DW, украинский военный объяснил, что главной целью украинского контрнаступления является освобождение украинских территорий в пределах границ 1991 года. Только тогда Украина остановится, считает Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявления Путина, назвавшего план Запада относительно будущего России.

Также "Комментарии" писал, что директор ЦРУ подтвердил планы Китая рассмотреть вариант поставок оружия в Россию.