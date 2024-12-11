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В ГУР сообщили, что подожгли в России

В России сгорело два магистральных тепловоза

сегодня, 10:30
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Недилько Ксения

5 декабря 2024 года в железнодорожном депо города Брянск вспыхнул пожар – сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР сообщили, что подожгли в России

Иллюстративное фото

Процесс загадочного уничтожения или выведения из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается, а ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление будет справедливо возмездие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Брянске после атаки БПЛА вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. По данным главы региона, "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, вспышка ликвидирована".

В общей сложности, по словам Богомаза, за ночь над территорией Брянской области уничтожено 10 БПЛА самолетного типа. Как сообщили местные жители, загорелся нефтеперерабатывающий завод в "районе мясокомбината".

По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь пресечена попытка осуществить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. По данным мониторящего ситуацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, сегодня с 3:15 ночи до 5:50 утра взрывы раздавались и в Таганроге. Сообщается, что это была комбинированная атака дронов и (предварительно) ракет.



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