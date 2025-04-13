В ГУР сообщили, чем били по Сумам и кто погиб

Сегодня утром, во время воздушной тревоги, российско-оккупационные войска целенаправленно нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Две баллистические ракеты — прямо в мирную жизнь: жилые дома, образовательные учреждения, обычные улицы. В результате этого преступления погиб не менее 31 человек, из них два ребенка.

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

"Очередное военное преступление России — удар баллистикой по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался из богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой москвы", – написали в ГУР МОУ.

Там сообщили, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/ KN -23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской (н.п. лиски) и курской (н.п. леженьки) областей государства-агрессора соответственно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что одиозная нардепка Марьяна Безуглая заявила, что удар в Сумах был по скоплению людей и обратилась к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТрО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплениях. И на полигонах до сих пор построение... НЕ СТРОЙТЕ, НЕ ДЕЛАЙТЕ "НАГРАЖДЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ"

Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним! СБУ: снова утечка информации. За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде до сих пор никому не вручено подозрение. Комбриг Лысюк — кум генерала Зубанича...

Четвертый год – полномасштабного вторжения. Уже больше 20 погибших. Соболезнование родным и близким... Господин Президент, так Вам это Ок? Дальше молчать и держать совков??? Они ведь не делают выводов! Они не делают выводов, господин Президент!" – подчеркнула нардепка.