В ГУР рассказали, как солдаты КНДР понапивались в новогоднюю ночь

31 декабря 2024 и 1 января 2025 россияне продолжили привлекать подразделения армии КНДР к ведению боевых действий в Курской области. Северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны РФ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры опрокидывают на передовую новые военные армии КНДР – 31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе н.п. уланок, фанасеевка, черкасская конопелька курской области. Командиры низшего звена (отделения/взвод/рота) врут в донесениях высшему командованию о реальном уровне потерь среди военнослужащих армии КНДР ", – пишут в ГУР.

По данным разведчиков, боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины.

В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе привлекаемых к боевым действиям.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил о дерзких атаках РФ на Харьковщине.

"Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов "на праздники" не имеем. К реке Оскол армия РФ пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызового (севернее). В районе Двуречной они постоянно проводят попытки перехода, при поэтому довольно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. угрозу для Купянска и Боровой", — отметил Жорин.

Основная сложность — погодные условия, которые иногда мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами.

"Иногда РФ прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции", — добавил Жорин.