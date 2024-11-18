В ГУР показали российские дроны из фанеры и компонентами США и других стран

На портале ГУР МО Украины War&Sanсtions опубликована компонентная база очередного российского дрона — "гербера". Государство-агрессор россия составляет такие многозадачные БПЛА на заводе в городе елабуга.

Российский дрон "Гербера". Фото: ГУР МОУ

Аппарат Гербера может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

Этот БПЛА имитирует shahed-136/герань-2 и массово используется россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "гербера" в десятки раз дешевле "шахеда/герань". Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.

Исследования сбитых образцов показали, что россияне производят "герберы" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов.

Разработчик БПЛА – китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., также производящий фюзеляжи и организующий поставки комплектов в Россию. Снабжение происходит при посредничестве третьих компаний.

Помехозащищенная антенна (CRPA) "герберы" содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нидерланды).

В универсальном полетном контроллере также компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР).

Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) баражирующей версии БПЛА и ведения воздушной разведки Гербера оснащена китайскими камерой с трехосным подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель DLE60 ― производства китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом 2024 года эта компания попала под санкции США за поставки в Россию.

Двигатель "пародии" DLE55RA ― также изготовлен китайской компанией Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd.