В ГУР показали, чем уничтожают российские корабли и самолеты

14 мая 2025 года в Киеве начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично представили серию ударных морских дронов Magura:

Разведчики ГУР МОУ

● знаменитую "киллерку" кораблей черноморского флота россии Magura V5;

● мультифункциональную платформу Magura V6P;

● дрон-ракетоноситель Magura V7, впервые в истории уничтоживший вражеский боевой самолет;

● модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Морские дроны Magura ― новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

В течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura мастера военной разведки в общей сложности поразили 17 морских и воздушных целей государства-агрессора России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности — два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, большие корабли чф рф "цезарь куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивается более чем в полмиллиарда долларов.

"Можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили черноморский флот России в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению [...] А 31 декабря 2024 года, я считаю, произошел переломный момент в истории флота — были уничтожены два российских. знаете, мы уничтожили два самолета”, ― сказал командир Group 13 с позывным “Тринадцатый”.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, прикрывавший вражеские войска на суше.