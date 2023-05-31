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В ГУР объяснили, почему Россия уменьшит количество ракетных ударов

Представитель Главного управления разведки Украины назвал причину, почему Россия уменьшит интенсивность и количество ракетных ударов.

сегодня, 12:21
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Автор:

Slava Kot

Резкое увеличение ракетных ударов в мае по Украине, особенно по Киеву вскоре уменьшится, прогнозирует спикер ГУР Андрей Юсов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Общественное".

В ГУР объяснили, почему Россия уменьшит количество ракетных ударов

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов утверждает, что россияне изменили тактику ракетных ударов и теперь они сосредоточены в основном на попытках сорвать планы ВСУ по деоккупации украинских территорий. Кроме того, Юсов отметил, что столь интенсивный ракетный террор не долго продолжаться.


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"Это в большей степени показательные выступления. Так часто, и с такой интенсивностью и количеством они повторять подобные представления не смогут", — сообщает Андрей Юсов.

Увеличение количества атак в мае на столицу Украины представитель ГУР объяснил попытками России показать успехи перед оружием, направленным союзниками для Украины.

"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но выходит, что нет", — сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

Напомним, что в мае российские войска атаковали Украине более 200 ракет. Это меньше общего количества ракет, которые россияне выпустили по Украине за три предыдущих месяца вместе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Буданов пригрозил россиянам, а на следующий день дроны ударили по Москве. Вскоре появилась первая реакция Путина на атаку дронов по Москве, в которой президент России пригрозил зеркальными действиями на утреннюю атаку беспилотников по Москве.

Также "Комментарии" писал о представителе Белого дома Джоне Кирби, который рассказал сколько Россия купила иранских дронов с августа прошлого года.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/chastota-atak-na-kiyiv-znizitsya-rozvidka
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