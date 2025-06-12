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В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного оккупанта

Миллионный уничтоженный оккупант родом из Камчатского края

сегодня, 20:55
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Кречмаровская Наталия

Символически в День России ориентировочные потери врага превысили 1 млн личного состава. В спецподразделении ГУР "Kraken" рассказали, кто из оккупантов стал миллионным, которого уничтожили Вооруженные силы Украины.

В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного оккупанта

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что 11 июня 2025 воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

Миллионным захватчиком пришедшим на украинскую землю оказался Машаненков Сергей Николаевич, 1978 года рождения, уроженец Камчатского края, военнослужащий тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.

"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными", — сообщили в ГУР.

В разведке отметили, что военные разведчики продолжают методически выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на украинскую землю с оружием.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина и Россия начали процесс передачи тел погибших военных. Российская сторона пыталась спекулировать по этой теме с 7 июня. Однако, как отметили в Украине, обмен телами погибших производится согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

Россия придумала очередную циничную манипуляцию – якобы Украина забрала лишь 1212 тел своих военных из 6000 и якобы только тех, чьи родственники отказались от получения компенсации.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что такими вбросами Россия пытается придать своим словам большее правдоподобие.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/6149
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