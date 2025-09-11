В ГУР намекнули на запрет Телеграма в Украине

Рубрики
Во Франции вчера прошли массовые протесты в городах под лозунгом: "Блокируй все", митингующие выступают против властей Франции, а также блокируют проезд транспорта и устраивают беспорядки.
Демонстрации проходят на фоне политического кризиса: накануне после вотума недоверия ушло в отставку правительство Франсуа Байру.
Движение "Заблокируй все" имеет сетевую структуру, активисты договариваются о совместных действиях в соцсетях. Как сообщается, сейчас тон в нем задают ультралевые активисты, в то время как у истоков его создания стояли правые. И те, и другие выступают против политики президента Эмманюэля Макрона. Комментаторы отмечают схожесть нынешних демонстраций с выступлениями "Желтых жилетов" в первые годы президентства Макрона.
Участников демонстраций поддержал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Он находится во Франции под следствием по делу о возможном использовании мессенджера в незаконных целях.
Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заместитель Председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал это сообщение Дурова:
Напомним, портал "Комментарии" писал, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.