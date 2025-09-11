logo

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР намекнули на запрет Телеграма в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР намекнули на запрет Телеграма в Украине

В Украине могут запретить пользоваться Телеграмом

11 сентября 2025, 19:05
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Во Франции вчера прошли массовые протесты в городах под лозунгом: "Блокируй все", митингующие выступают против властей Франции, а также блокируют проезд транспорта и устраивают беспорядки.

В ГУР намекнули на запрет Телеграма в Украине

В ГУР намекнули на запрет Телеграмму в Украине

Демонстрации проходят на фоне политического кризиса: накануне после вотума недоверия ушло в отставку правительство Франсуа Байру.

Движение "Заблокируй все" имеет сетевую структуру, активисты договариваются о совместных действиях в соцсетях. Как сообщается, сейчас тон в нем задают ультралевые активисты, в то время как у истоков его создания стояли правые. И те, и другие выступают против политики президента Эмманюэля Макрона. Комментаторы отмечают схожесть нынешних демонстраций с выступлениями "Желтых жилетов" в первые годы президентства Макрона.

Участников демонстраций поддержал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Я горжусь тем, что Телеграм стал средством для протестов против провальной политики Макрона во Франции. После 8 лет, в течение которых людьми пренебрегали, они наконец сыты по горло пустыми обещаниями и наносят ответный удар" — написал Дуров.

В ГУР намекнули на запрет Телеграма в Украине - фото 2

Он находится во Франции под следствием по делу о возможном использовании мессенджера в незаконных целях.

Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заместитель Председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал это сообщение Дурова:

"Явка с повинной – это точно не свобода слова, это инструмент терроризма, хаоса и путинских спецслужб. Мы очень опаздываем с важными, для безопасности нашего государства, решениями", – вероятно, намекая на то, что в Украине массово пользуются мессенджером Telegram.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.



