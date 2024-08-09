В ГУР Минобороны показали эффектные кадры операции на Кинбурнской косе (ВИДЕО)

9 августа 2024 года в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.

Кинбурнская коса

Как сообщили в ГУР Минобороны, десантную операцию провели подразделения "Химера", "Аратта", "Стугна", Paragon, "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и в взаимодействия с другими составляющими сил безопасности и обороны государства.

В ГУР сообщили, что во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник суворовая".

"У последнего воины ГУР установили боевой флаг Военной разведки Украины. Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный эксперт Сергей Грабский отметил , что операция на Тендровской косе имеет в первую очередь тактический эффект. По его словам, речь идет об уничтожении техники на важном направлении. "Конечно, мы не сможем там рассматривать этот участок нашей территории как дальнейший плацдарм для продвижения. Но как операция по удачному уничтожению техники и личного состава противника она может рассматриваться именно на Тендровской косе. Это важно, потому что была уничтожена РЛС, наблюдавшая за ситуацией в Черном море", – объяснил Грабский.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что по словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Крымский мост может быть уничтожен в ближайшие месяцы.





