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В ГСЧС показали, что ракеты наделали сегодня утром (ФОТО)

Спасатели ликвидировали последствия российских атак на Тернопольщине и Прикарпатье

сегодня, 14:54
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Недилько Ксения

Сегодня утром, 13 декабря, российские войска совершили очередной массированный обстрел территории Украины. Последствия прилетов показали в ГСЧС Украины.

В ГСЧС показали, что ракеты наделали сегодня утром (ФОТО)

Ликвидация последствий массированного удара по Украине

В частности:

- на Тернопольщине в результате ракетного удара поврежден промышленный объект. Возник масштабный пожар. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 57 спасателей и 16 единиц техники.

– на Прикарпатье враг атаковал объекты критической инфраструктуры. Благодаря оперативной работе спасателей пожары, вызванные обстрелом, были быстро ликвидированы. В разных районах области работают мобильно-оперативные группы ГСЧС, оценивающие последствия падения обломков.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне активно продвигают свою пропаганду, пытаясь сообщить о "победных" попаданиях. В частности, захватчикам очень хочется уничтожить истребители F-16, переданные Украине западными партнерами.

"Силы РФ нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходили подготовку пилоты F-16. Об этом сообщил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"", – пишет пропагандистское информагентство ТАСС. Что действительно известно о попадании РФ – читайте по ссылке.

Также портал "Комментарии" писал, что таким образом Москва стремится спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине с целью склонить граждан и официальный Киев к капитуляции. Такая версия была озвучена в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Сознательно и целенаправленно совершая военные преступления, россия стремится продемонстрировать несостоятельность системы международного права. Продолжение российского воздушного террора демонстрирует истинные намерения кремля в отношении Украины, не имеющие ничего общего с мирным урегулированием", – добавляют в Центре.

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