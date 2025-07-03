В ГПСУ заявили об изменении ситуации в Сумской области: что происходит на фронте

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Slava Kot
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в приграничных районах Сумщины фиксируется уменьшение активности малых штурмовых групп врага, который продолжает тактику мелких прорывов с российской территории. По его словам, украинские силы успешно сдерживают попытки продвижения россиян, которым наносят существенные потери.
Ситуация на фронте. Фото из открытых источников
Андрей Демченко в эфире телемарафона поделился оценкой ГПСУ по ситуации в Сумской области, где интенсивность российских атак снизилась.
Спикер ГПСУ подчеркнул, что россияне изменили тактику на этом участке фронта. По словам Демченко, теперь они проявляют большую осторожность. Кроме того, армия РФ реже использует квадроциклы и другую мототехнику для попыток быстрого продвижения, а бронетехника вообще не фиксируется.
По словам Демченко, это может свидетельствовать о дефиците техники или ее сохранении для других участков фронта. Однако Демченко отмечает российские ДРГ, которые продолжают минировать местность, разведывают местность и занимаются разоблачением позиций украинских сил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ впервые показал карту фронта в Сумской области.
Также "Комментарии" писали, что ВСУ пошли в наступление на Сумщине.