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В ГПСУ заявили об изменении ситуации в Сумской области: что происходит на фронте

В Сумской области фиксируют уменьшение активности вражеских штурмовых групп, а украинские силы успешно сдерживают атаки россиян.

3 июля 2025, 13:26
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Slava Kot

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в приграничных районах Сумщины фиксируется уменьшение активности малых штурмовых групп врага, который продолжает тактику мелких прорывов с российской территории. По его словам, украинские силы успешно сдерживают попытки продвижения россиян, которым наносят существенные потери.

В ГПСУ заявили об изменении ситуации в Сумской области: что происходит на фронте

Ситуация на фронте. Фото из открытых источников

Андрей Демченко в эфире телемарафона поделился оценкой ГПСУ по ситуации в Сумской области, где интенсивность российских атак снизилась.

"Активность враждебных малых пехотных групп значительно снизилась, это заслуга каждого находящегося там украинского воина это десятками убитые и раненые захватчики, которые переходят линию нашей границы и пытаются продвинуться вглубь территории нашей страны", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что россияне изменили тактику на этом участке фронта. По словам Демченко, теперь они проявляют большую осторожность. Кроме того, армия РФ реже использует квадроциклы и другую мототехнику для попыток быстрого продвижения, а бронетехника вообще не фиксируется.

"Если в начале таких действий противник не считался со своими потерями, то сейчас видим, что применение и направление таких малых штурмовых групп к нашей границе для того, чтобы переходить на нашу территорию, значительно снизилось", — сказал Демченко.

По словам Демченко, это может свидетельствовать о дефиците техники или ее сохранении для других участков фронта. Однако Демченко отмечает российские ДРГ, которые продолжают минировать местность, разведывают местность и занимаются разоблачением позиций украинских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ впервые показал карту фронта в Сумской области.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ пошли в наступление на Сумщине.



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