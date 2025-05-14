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В ГПСУ сообщили, стягивает ли Венгрия технику к границе с Украиной

Венгрия не стягивает технику к границе с Украиной, это фейк, — пресс-секретарь ГПСУ

сегодня, 16:47
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Недилько Ксения

Никакие нестандартные ситуации на границе с Венгрией не фиксируются. А видео, распространяемые в медиа, имеют признаки старых записей. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

В ГПСУ сообщили, стягивает ли Венгрия технику к границе с Украиной

Скриншот из видео

По словам спикера, часть этих "новостей" продвигается российской пропагандой, как и в предыдущих случаях, когда распространялась дезинформация о минировании границы с Молдовой или странами ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о якобы наличии территориальных посягательств в отношении Украины со стороны ее западных соседей. В частности, вражеские ресурсы распространяют фейки, будто украинские границы с Польшей и Румынией "фактически контролируются иностранными пограничниками", а на некоторых участках поляки и румыны "продвинулись в 2 км вглубь украинской территории". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

Как единственное "подтверждение" этих месседжей пропагандисты распространяют видео пленника украинского пограничника. Россия систематически использует видеозаписи "признаний" украинских пленников для распространения дезинформации. Но учитывая большое количество доказанных случаев пыток и угроз по отношению к украинцам в российском плену, подобные записи не могут считаться доказательством, отмечают в ЦПД.                                                                                                                                                                                                             



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