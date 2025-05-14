В России спрогнозировали сроки окончания так называемой "специальной военной операции". В частности, как заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник война России против Украины может завершиться в течение ближайшего года. Правда, по его словам, это произойдет в том случае, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.

Госдума РФ

Депутат страны-агрессора отметил, что значимым переломным моментом в "специальной военной операции" стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области.

По его словам, российские войска продолжают поступательное движение, оказывая давление на Силы обороны Украины при наступлении. При это он добавил, что якобы российская армия действует сдержанно и старается избегать жертв среди мирного населения.

Помимо этого, Колесник выдумал, что моральное состояние украинских военных якобы ухудшилось. По его мнению, теперь Украина стала проявлять интерес к переговорам именно якобы на фоне неких "успехов" российской армии на фронте, а не из-за дипломатических инициатив.

В то же время российский депутат заявил, что армии РФ расслабляться пока рано, ведь предстоит еще довести начатое до конца, поскольку отдельные очаги сопротивления сохраняются.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин не собирается останавливать войну в Украине. Он готовит летнее наступление, во время которого хочет захватить ряд территорий. Среди задач – войти в Днепропетровскую область. По мнению эксперта, это диктатору нужно для того, чтобы потом начать торги с Украиной и принудить ее выйти из Донецкой и Луганской областей.



